Драйверы для ускорителя вычислений AMD MI200 с чиплетами продолжают совершенствоваться
Архитектура CDNA2 должна представлять собой уже второе поколение «эволюционного ответвления» RDNA, разработанного с прицелом на использование в серверных системах и суперкомпьютерах. Предыдущие утечки дали основания полагать, что флагманский ускоритель MI200 с архитектурой CDNA2 и памятью типа HBM2E будет иметь многокристальную компоновку, и вычислительные ядра поделятся между двумя чиплетами.
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Специалисты AMD продолжают адаптировать это вычислительное решение к работе в среде Linux, совершенствуя программную поддержку MI200. Особенностью этого изделия, как стало известно ранее, будет механизм управления питанием, в котором функции «ведущего» возьмёт на себя один из двух кристаллов. Новые записи в коде Linux, по всей видимости, вносят дополнения в механизм управления электропитанием ускорителя MI200.
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