Наличие двух кристаллов в GPU Aldebaran подтверждается новым патчем Linux от инженеров AMD
Первыми видеокартами AMD, которые будут использовать чиплетный дизайн, должны стать ускорители вычислений Instinct MI200. Сегодня обновление ядра Linux инженерами AMD подтвердило, что грядущий графический процессор под кодовым названием Aldebaran, основанный на архитектуре CDNA2, будет включать два вычислительных чиплета, сообщает VideoCardz со ссылкой на Coelacanth's Dream.
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Ранее в патчах Linux уже находили намеки на применение MCM (Multi-Chip-Module) дизайна в грядущем ускорителе Aldebaran, но точное количество вычислительных чиплетов было неизвестно. Новый патч подтверждает, что их будет два и только один из них возьмет на себя управление энергопотреблением.
Технические характеристики модуля Aldebaran в настоящее время неизвестны, но очевидно, что он серьезно изменится по сравнению с монолитным Arcturus в MI100. Конфигурация с двумя основными кристаллами потребует также дополнительные межсоединения, что должно повлиять на размер всего модуля.
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AMD Instinct MI200, вероятно, появится в следующем году вместе с другими 5-нм продуктами, такими как процессоры Raphael и потребительские графические решения RDNA3. Среди последних, по слухам, MCM-дизайн получат как минимум два графических процессора.
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