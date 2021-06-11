Многочисленные информационные утечки позволяют предположить, что на рынок 10-нм процессоры Intel семейства Alder Lake-S выйдут этой осенью. Для работы с ними потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1700 на базе наборов логики Intel серии 600, которые смогут оснащаться слотами для модулей памяти типа DDR5. Поддержка PCI Express 5.0 в настольном сегменте первое время наверняка будет актуальна преимущественно для твердотельных накопителей, поскольку AMD и NVIDIA пока не торопятся сделать следующий шаг относительно PCI Express 4.0.

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Редактор сайта WCCFTech явно использует личную страницу в Twitter как рубрику «из невошедшего», поскольку часто публикует там лаконичные информационные поводы, на дрожжах которых не уродились более объёмные материалы.

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Источник изображения: Intel

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На этой неделе он сообщил, что Intel уже начала обсуждать с партнёрами некую информацию о наборах логики серии 700. О них источник пока может сказать только то, что они выйдут следом за серией 600. Будут ли они предназначаться для 7-нм процессоров семейства Meteor Lake, с уверенностью сказать сложно, ведь Intel ранее не брезговала ежегодным обновлением платформы даже в том случае, если архитектура процессоров не менялась. Разработка процессоров Meteor Lake уже идёт полным ходом, на рынке они появятся не ранее 2023 года. Вполне возможно, что между ними и Alder Lake в 2022 году появится ещё одно, промежуточное семейство.