Компания Dell Technologies, как отмечает Bloomberg, отчиталась о достижении квартальной выручки в размере $24,5 млрд, что на миллиард с лишним больше ожиданий аналитиков, но при этом особого энтузиазма на фондовом рынке это обстоятельство не вызвало.

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Источник изображения: Bloomberg

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Dell не только входит в число ведущих производителей ПК, но и в показателях выручки примерно на половину зависит от этого рынка. Потребительские ПК увеличили выручку Dell в минувшем квартале на 42% до $3,5 млрд, а вот корпоративные клиенты принесли компании $9,8 млрд, пусть и с приростом не более 14%. Представители Dell заявили, что ситуация с поставками компонентов будет оставаться сложной до следующего года, хотя конкурирующая HP Inc. сегодня заявила, что считает конец текущего года переломным моментом.