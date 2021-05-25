Intel сможет на своих предприятиях обрабатывать кремниевые пластины, выпущенные TSMC
Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на технологической конференции JPMorgan много рассуждал о роли Intel в сегменте контрактного производства компонентов, которая должна значительно усилиться через пару лет. Он не стал скрывать амбиций к середине десятилетия устранить технологическое отставание Intel от основных конкурентов в лице TSMC и Samsung Electronics.
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Корпорация Intel будет развивать бизнес по тестированию и упаковке полупроводниковых компонентов. Глава компании не видит ничего необычного в том, чтобы выпущенные TSMC кремниевые пластины в дальнейшем обрабатывались на мощностях Intel, чтобы превратиться в отдельные кристаллы, облачённые в упаковку.
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