К концу апреля стало понятно, что набор логики AMD X570S позволит производителям материнских плат отказаться от активных систем охлаждения, которые не только досаждают пользователям дополнительным шумом, но и стоят денег.

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Источник изображения: Twitter, ASUS

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Компания Asustek Computer со страниц Twitter на этой неделе заявила, что готовит не менее двух новых моделей материнских плат серии X570 с пассивной системой охлаждения. Указаны модели ROG Crosshair VIII и ROG Strix X570, в названии которых появятся какие-то характерные суффиксы. Дебют новинок намечен на третий квартал текущего года, что даёт определённое представление о сроках появления набора логики AMD X570S.