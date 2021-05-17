Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel продемонстрировала многокристальный ускоритель Ponte Vecchio под крышкой

Обнажённых кристаллов в серийной версии никто не увидит.
+
RTX 3070 в Ситилинке - цена удивит даже тебя
RTX 3060 в Ситилинке
RX 6900XT - смотри цену сидя
Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри

Ещё в конце марта Раджа Кодури (Raja Koduri) начал морально готовить аудиторию к предстоящему анонсу ускорителей Ponte Vecchio, которым он дал условное обозначение, исходя из собственных гастрономических предпочтений. Это изделие должно сочетать 47 кристаллов со 100 млрд транзисторов, а охлаждением готовых ускорителей займутся системы жидкостного типа.

реклама

анонсы и реклама
65% скидки в Ситилинке, смотри
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

реклама

В этом месяце Раджа Кодури также продемонстрировал в Twitter анимацию, демонстрирующую процесс сборки готового изделия: кристаллы монтируются на подложку, а сверху всё прикрывается теплораспределителем. Другими словами, конечный потребитель может и не догадываться, насколько сложным с компоновочной точки зрения будет готовое изделие. Конечно, это не изображения живого экземпляра, но последовательность демонстрации этапов подготовки Ponte Vecchio к анонсу позволяет утверждать, что прогресс на этом направлении наблюдается. Желающие увидеть оригинальную иллюстрацию могут перейти по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel gpgpu раджа кодури ponte vecchio xe-hpc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel продемонстрировала многокристальный ускоритель Ponte Vecchio под крышкой
+
SK hynix намеревается купить единственного в Корее контрактного производителя чипов
+
Спрос на ноутбуки в регионе Юго-Восточной Азии и не думает снижаться
+
Цены на отдельные видеокарты в Германии превышают рекомендованные в четыре раза
27
Китайский производитель аккумуляторов CATL поднимет цены на тяговые батареи на 10%
3
В уходе Билла Гейтса из Microsoft могла быть виновата женщина
10

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
58
Выбираем оптимальный шестиядерный процессор в мае 2021 года
26
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
30
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
2
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
17:40
А кто там на Украине плешивый? Ну зигунов то в укропии хватает. Айдар Азов . Шествия и ТД. Это н понятно. А кто там плешевый?
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
Gosha
17:39
Практически любая фотка такая, как и здесь, он либо бухает не в меру, либо ширка, любой врач это подтвердит.
Виталик Бутерин уничтожил 410 триллионов Shiba Inu на $6.5 миллиардов
nikolai3anv
17:38
Ну чего ты так Украину то.. ну да нищая .. да управляется тупыми. Да в говне. Но..
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
Adam01
17:32
там всего две большие толпы на всю игру, не этого ждали люди..
PC Gamer остался доволен качеством PC-версии Days Gone, но раскритиковал саму игру
Шамиль Джанболатов
17:31
От везения? Тратить кучу бабок чтобы играть в эту лоторею?
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
Dmitriy Konovalov
17:29
прошел как вышла на пс4, звезд с неба не хватает, но и говном не назовешь, гонять на моцике и разваливать толпы зомбей было весело
PC Gamer остался доволен качеством PC-версии Days Gone, но раскритиковал саму игру
Red Cat
17:29
Журнарастам просто не занесли, вот и написали гадость.
PC Gamer остался доволен качеством PC-версии Days Gone, но раскритиковал саму игру
Твоя мамка
17:29
Исправляешься, молодец) А где ты был в 2017?
Илон Маск вновь обвалил курс Bitcoin, пригрозив распродать все монеты, принадлежащие Tesla
Adam01
17:29
Опять амд зажали 8 линий, экономят на спичах
Бюджетные видеокарты AMD Radeon RX 6600 series будут иметь всего 8 линий PCI-E 4.0 и шину 128 бит
Gosha
17:28
Укроскот, у вас, в усраине, по мнению ЕС, гражданская война.
Владельцы криптовалюты потеряли $2.4 миллиарда из-за нового поста Илона Маска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем