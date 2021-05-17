Intel продемонстрировала многокристальный ускоритель Ponte Vecchio под крышкой
Ещё в конце марта Раджа Кодури (Raja Koduri) начал морально готовить аудиторию к предстоящему анонсу ускорителей Ponte Vecchio, которым он дал условное обозначение, исходя из собственных гастрономических предпочтений. Это изделие должно сочетать 47 кристаллов со 100 млрд транзисторов, а охлаждением готовых ускорителей займутся системы жидкостного типа.
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В этом месяце Раджа Кодури также продемонстрировал в Twitter анимацию, демонстрирующую процесс сборки готового изделия: кристаллы монтируются на подложку, а сверху всё прикрывается теплораспределителем. Другими словами, конечный потребитель может и не догадываться, насколько сложным с компоновочной точки зрения будет готовое изделие. Конечно, это не изображения живого экземпляра, но последовательность демонстрации этапов подготовки Ponte Vecchio к анонсу позволяет утверждать, что прогресс на этом направлении наблюдается. Желающие увидеть оригинальную иллюстрацию могут перейти по ссылке.
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