Раджа Кодури (Raja Koduri) на правах первого представителя Intel, продемонстрировавшего в январе ускоритель вычислений Ponte Vecchio, на страницах Twitter сделал важное пояснение относительно расхождения в количестве кристаллов этого изделия. В январе упоминалось число 41, к марту изделие с идентичной внешностью получило уже 47 «плиток».

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Источник изображения: Intel

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Как пояснил Кодури, в январе специалисты компании предпочитали считать восемь микросхем памяти типа HBM за один кристалл. Всего этих микросхем на ускорителе расположилось восемь штук, но по январской методике их считали за единый компонент. Отсюда и появилась разница в семь единиц.

Попутно Кодури перечислил состав ускорителя Ponte Vecchio. Непосредственно вычислительные блоки Xe распределены по 16 кристаллам различного происхождения – их будут выпускать как подрядчики Intel, так и сама компания. Ещё парочка кристаллов с блоками вычисления Xe будет содержать менее производительные компоненты собственного производства. Кеш-память с условным обозначением Rambo расположится на 8 кристаллах стороннего производства. Подложек EMIB такому изделию потребуется 11 штук, их компания изготавливает сама. Блоки интерфейса в количестве двух штук изготавливаются на стороне. Наконец, микросхемы памяти HBM стороннего производства присутствуют в количестве восьми штук. Кстати, при подсчёте количества транзисторов на всех кристаллах ускорителя микросхемы памяти HBM не учитывались.