Прошлую неделю подразделение Intel, отвечающее за игровые продукты, завершило интригующим заявлением на странице Twitter, демонстрирующим высокую производительность будущих процессоров Core i9 одиннадцатого поколения в игровых приложениях. Из сопутствующей аннотации можно было понять, что процессоры Intel Core серии H в мобильном сегменте дебютируют очень скоро.

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Источник изображения: Twitter, Intel Gaming

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Речь, как можно догадаться, идёт о семействе Tiger Lake-H, предварительные характеристики которого нами уже хорошо изучены. Флагманские модели Tiger Lake-H предложат до восьми ядер и шестнадцати потоков, а также частоты, близкие к 5.0 ГГц, уровень TDP при этом лишь слегка превысит 45 Вт.