В сеть попали полные спецификации процессоров Intel Tiger Lake-H
Инсайдеры @9550pro и @OneRaichu опубликовали слайд с полными характеристиками грядущей серии процессоров для ноутбуковIntel Tiger Lake-H. Процессоры Tiger Lake-H являются расширением серии Tiger Lake-H35, которые являются 4-х ядерными моделями. Теперь кажется, что пять процессоров с шестью и более ядрами завершают полный модельный ряд чипов серии Tiger Lake-H, однако, пока ничего не слышно о процессорах Core 117XXH, 116XXH или 115XXH, которые просто обязаны присутствовать в новой линейке.
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Что касается известных моделей, то флагманы линейки Core i9-11980HK и Core i9-11900H будут использовать технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, но ничего не слышно о поддержке Thermal Velocity Boost в серии Tiger Lake-H. Эта технология обеспечивала одноядерное ускорение до 5,3 ГГц в предыдущем поколении Comet Lake-H. На данный момент серия Core i9 11-го поколения получит ускорение до 5,0 ГГц для одного ядра и 4,5 ГГц для всех 8 ядер. В спецификациях также содержится информация о базовых тактовых частотах. Core i9-11980HK, будучи моделью с разблокированным множителем, может работать в режиме 65 Вт. Это увеличивает базовую частоту с 2,6 ГГц в режиме 45 Вт до 3,3 ГГц в режиме 65 Вт. Чип Core i9-11900H может работать в режиме 35 Вт, как и серия Ryzen 5000HS в ноутбуках ASUS ROG. В этом режиме базовая частота ЦП ограничена 2,1 ГГц и 2,5 ГГц в режиме 45 Вт.
Процессор Core i7-11800H является третьим и, вероятно, самым дешевым 8-ядерным, 16-поточным чипом в серии, но у него отсутствует поддержка Turbo Boost 3.0. Следовательно, максимальная частота одноядерного ускорения будет ограничена 4,6 ГГц. Разгон по всем ядрам будет на 200 МГц ниже, чем на Core i9-11900H. В режиме 35 Вт базовая частота Core i7-11800H будет ограничена 2,0 ГГц и 2,4 ГГц в базовом режиме.
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Intel также планирует выпустить две модели линейки Core i5. Что может быть интересно, так это то, что Core i5-11400H и Core i5-11260H ограничены поддержкой памяти DDR4-2933. Это делает поддержку памяти DDR4-3200 эксклюзивной для линеек Core i9 и Core i7. Core i5-11400H может разгоняеться до 4,5 ГГц, а базовая частота составляет 2,7 ГГц. Ранее ходили слухи, что в Core i5-11260H отключена гиперпоточность, но новый слайд, похоже, развенчивает этот слух. Судя по характеристикам, эта модель будет на 100 МГц медленнее Core i5-11400H.
Компания Intel подтвердила, что серия Tiger Lake-H будет запущена во втором квартале 2021 года, однако до сих пор не сообщается конкретная дата презентации или анонса процессоров данной серии.
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