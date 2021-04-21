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HWiNFO скоро обеспечит поддержку чипсетов для процессоров Intel Raptor Lake-S

Они дебютируют в 2022 году.
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Процессоры Alder Lake-S, если верить неофициальной информации, в 2022 году уступят место семейству Raptor Lake-S, которое сохранит и 10-нм технологию изготовления, и конструктивное исполнение LGA 1700, и поддержку DDR5 и PCI Express 5.0.

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Источник изображения: HWiNFO

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Информационно-диагностическая утилита HWiNFO в ближайших версиях обеспечит поддержку чипсетов для процессоров семейства Raptor Lake-S. Получается, что незначительно обновлённые процессоры этого поколения потребуют использования новых материнских плат, хотя нельзя исключать, что сохранится и совместимость с наборами логики серии Intel 600.

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intel hwinfo lga 1700 raptor lake
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