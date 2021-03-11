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В сети появился план развития Raptor Lake, еще не анонсированной серии процессоров Intel для массового рынка. Дорожная карта явно не нова. Он по-прежнему утверждает, что процессоры Rocket Lake будет выпущены в 2020 году, хотя у нас уже третий мец, как идет 2021 год. Выход серии Core 11-го поколения, однако, был перенесен на март примерно в четвертом квартале прошлого года, когда и был сделан этот слайд.

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Согласно полученному изображению, серия Raptor Lake действительно является преемником Alder Lake, грядущей серии Core 12-го поколения с технологией Intel Hybrid Technology с высокоэффективными и высокопроизводительными ядрами. Raptor Lake обеспечит оптимизацию для этой технологии и улучшит кэш процессора для игр.

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Таким образом Raptor Lake - это, по сути, обновленная версия Alder Lake, что имеет большой смысл. Ранее ходили слухи, что серия Meteor Lake может появиться сразу после Alder Lake, но она будет основана на 7-нм архитектуре SuperFin, что слишком рано, учитывая проблемы компании Intel с этим техпроцессом. С другой стороны, Intel Raptor Lake по-прежнему будут использовать 10-нм Enhanced SuperFin.

Также интересно то, что Intel планирует выпустить Raptor Lake как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств. У каждого свой набор функций. Мобильные Raptor Lake будут отличаться организацией питания DLVR. Эта аббревиатура еще не использовалась Intel, но можно предположить, что она как-то связана с регулятором напряжения динамической нагрузки. Мобильная серия также будет оснащена памятью LPDDR5X, что является обновлением в сравнении с LPDDR5 для Alder Lake.

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Буквально несколько дней уже сообщалось о процессорах серии Lunar Lake. В то время могло показаться, что это кодовое имя относится к серии 14-го поколения, но подтверждение Raptor Lake предполагает, что Lunar на самом деле появятся еще позже и будут относиться к 15-го поколению.

Конечно, возможно, что Intel изменила дорожную карту после того, как был сделан этот слайд. На данный момент только серия Rocket Lake перенесена на другое время относительно первоначальных планов на 2021 год, но Alder Lake все еще планируется запустить вовремя, то есть также в 2021 году, что довольно интересно, так как выход двух поколений процессоров в течении одного года еще не наблюдался ранее.

Стоит отметить, что процессоры Intel Raptor Lake впервые упоминались в статье на Prohardvare еще в сентябре прошлого года и были описаны как улучшение по сравнению с Alder Lake.