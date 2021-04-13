TSMC подтвердила намерения построить предприятие в Аризоне
Совещание с участием 19 компаний полупроводникового и автомобильного секторов прошло вчера в дистанционном формате, его организатором выступило американское правительство. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) произнёс несколько тезисов, сводившихся преимущественно к необходимости возвращения США былого технологического могущества, чего нельзя будет добиться без развития производственной базы на территории страны.
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Издание DigiTimes отметило, что председатель правления TSMC Марк Лю (Mark Liu) выразил свою приверженность намерениям построить предприятие в штате Аризона – договорённость была достигнута ещё с предыдущей администрацией США, от своих слов тайваньский контрактный производитель не отказывается.
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Напомним, что TSMC намеревается потратить на строительство в Аризоне передового предприятия около $12 млрд, оно сможет выдавать продукцию к 2024 году, используя 5-нм техпроцесс. Вице-президент TSMC на этой неделе аллегорически сравнил решение США выделить на финансирование национальной отрасли $50 млрд с «волной прилива, которая снимет с мели все лодки». Эти слова можно истолковать как демонстрацию заинтересованности в получении государственных субсидий при строительстве предприятия в Аризоне. Ранее представители TSMC давали понять, что организовать подобное производство в США будет дороже и сложнее, чем на Тайване, поэтому субсидии со стороны властей не будут лишними.
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