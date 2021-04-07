Ещё в конце прошлого года глава HTC заверила, что эта тайваньская компания не забросит сегмент смартфонов, на котором была одним из первопроходцев. Были обещаны и новые устройства для работы в среде виртуальной или дополненной реальности. Как отмечает сайт DigiTimes, они появятся уже во втором квартале, но сосредоточатся в коммерческом сегменте рынка.

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Источник изображения: HTC

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Подобная специализация вполне себя оправдывает, ведь устройства дополненной реальности пока больше востребованы для работы, а не развлечений, и перенос активности некоторых специалистов в виртуальную среду с началом пандемии только усилил эту тенденцию. Помимо сугубо аппаратных решений для работы с дополненной реальностью, HTC представит и новые программные решения.