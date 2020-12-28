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Тайваньская компания HTC уже несколько лет не может похвастаться большим количеством премьер. Аналитики давно пророчат закрытие мобильного подразделения, тем не менее, производитель не планирует уходить с рынка. Как стало известно, на 2021 год HTC готовит несколько новинок.

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Шер Ван, генеральный директор бренда, заявила о расширении присутствия HTC на рынке цифровой электроники. В следующем году, тайваньская компания планирует анонсировать несколько решений виртуальной реальности после удачной презентации HTC Vive Cosmos Elite в середине лета нынешнего года. Также производитель продолжит сотрудничать с VIA Labs.

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По словам генерального директора HTC Vive Cosmos Elite и 5G-смартфон HTC U20 5G добились успеха на рынке и принесли компании прибыль. В 2021 году мы увидим ещё несколько моделей с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Напомним, что в течение 2020 года производитель анонсировал только шесть новых смартфонов. Первой на рынке появилась модель Wildfire R70, 27 февраля. После этого компания взял перерыва до лета, и HTC Desire 20 Pro на Snapdragon 665 был представлен лишь 16 июня. В тот же день появился и уже упомянутый 5G-смартфон U20 5G на Snapdragon 765G. Это единственное решение компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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В начале августа состоялась презентация HTC Wildfire E2, а в сентябре – Wildfire E1 lite. Последней новинкой компании стала модель HTC Desire 20+, которую представили в середине четвёртого квартала.