В очереди на обновление архитектуры процессоры AMD семейства Ryzen Threadripper расположились в самом конце. Будучи технически «близкими родственниками» серверных процессоров EPYC, они вполне закономерно обновляются вслед за ними. Этой весной AMD представила новое поколение процессоров EPYC серии Milan с архитектурой Zen 3, поэтому теперь ничто не мешает семейству Ryzen Threadripper примерить её же в верхнем сегменте настольного рынка.

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Аннотация с перечнем грядущих изменений утилиты HWiNFO упоминает о предстоящей реализации поддержки процессоров Ryzen Threadripper следующего поколения.

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Источник изображения: HWiNFO

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Нельзя исключать, таким образом, что процессоры Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 появятся в текущем году. Компания Intel тоже не собирается сидеть без дела – из неофициальных источников известно, что она примерно в следующем году оживит конкуренцию в сегменте при помощи нового семейства процессоров Emerald Rapids.