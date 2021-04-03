AMD уже готовит следующее поколение процессоров Ryzen Threadripper
В очереди на обновление архитектуры процессоры AMD семейства Ryzen Threadripper расположились в самом конце. Будучи технически «близкими родственниками» серверных процессоров EPYC, они вполне закономерно обновляются вслед за ними. Этой весной AMD представила новое поколение процессоров EPYC серии Milan с архитектурой Zen 3, поэтому теперь ничто не мешает семейству Ryzen Threadripper примерить её же в верхнем сегменте настольного рынка.
реклама
Аннотация с перечнем грядущих изменений утилиты HWiNFO упоминает о предстоящей реализации поддержки процессоров Ryzen Threadripper следующего поколения.
реклама
Нельзя исключать, таким образом, что процессоры Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3 появятся в текущем году. Компания Intel тоже не собирается сидеть без дела – из неофициальных источников известно, что она примерно в следующем году оживит конкуренцию в сегменте при помощи нового семейства процессоров Emerald Rapids.
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила