Intel может вернуться в сегмент HEDT с процессорами Emerald Rapids
Отправившиеся по следам японских блогеров представители сайта WCCFTech опубликовали совокупный материал о планах Intel по выпуску серверных процессоров, но в этих хитросплетениях условных обозначений имелась пара имён, относящихся к верхней части настольного сегмента – это так называемый HEDT, отвечающий на потребности самых избалованных энтузиастов и создателей цифрового контента.
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Пока противостоять процессорам AMD Ryzen Threadripper, которые неспешно эволюционируют, вынуждены процессоры Intel семейства Cascade Lake-X, но они были выпущены два года назад. Если верить обнаруженным на сайте Intel документам, то платформа Fishhawk Falls должна приютить процессоры Emerald Rapids, которые одновременно будут предлагаться и в серверном сегменте. По всей видимости, это семейство и станет идеологическим преемником Cascade Lake-X. О сроках анонса можно только догадываться, но нельзя исключать, что он намечен на 2022 год. Аналогичные серверные процессоры будут поддерживать PCI Express 5.0 и DDR5, выпускаться по 10-нм технологии в конструктивном исполнении LGA 4677.
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