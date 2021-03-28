Отправившиеся по следам японских блогеров представители сайта WCCFTech опубликовали совокупный материал о планах Intel по выпуску серверных процессоров, но в этих хитросплетениях условных обозначений имелась пара имён, относящихся к верхней части настольного сегмента – это так называемый HEDT, отвечающий на потребности самых избалованных энтузиастов и создателей цифрового контента.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: WCCFTech

реклама

Пока противостоять процессорам AMD Ryzen Threadripper, которые неспешно эволюционируют, вынуждены процессоры Intel семейства Cascade Lake-X, но они были выпущены два года назад. Если верить обнаруженным на сайте Intel документам, то платформа Fishhawk Falls должна приютить процессоры Emerald Rapids, которые одновременно будут предлагаться и в серверном сегменте. По всей видимости, это семейство и станет идеологическим преемником Cascade Lake-X. О сроках анонса можно только догадываться, но нельзя исключать, что он намечен на 2022 год. Аналогичные серверные процессоры будут поддерживать PCI Express 5.0 и DDR5, выпускаться по 10-нм технологии в конструктивном исполнении LGA 4677.