Intel готовит реформу числовых обозначений своих техпроцессов
Как уже отмечалось недавно, числовые обозначения техпроцессов Intel имеют весьма отдалённое отношение к их базовым геометрическим параметрам, поэтому тот же 7-нм техпроцесс в исполнении процессорного гиганта из США будет по плотности размещения транзисторов близок к 3-нм техпроцессу в исполнении TSMC.
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Как отмечает Oregon Live со ссылкой на внутреннюю информацию Intel, нынешнее руководство компании готовит реформу системы обозначения версий техпроцессов, которая устранит имеющуюся несправедливость.
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Что конкретно будет предпринято и когда, не уточняется, но представители компании уже открыто признают, что «существующая в отрасли номенклатура обозначений не отображает всех инноваций на уровне транзисторов». Остаётся дождаться проведения этой реформы и научиться жить в новой системе координат, в которой Intel явно не хочет видеть себя на последнем месте, как это представляется сейчас.
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