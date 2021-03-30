AMD FX-8320 улучшил рекорд SuperPI 1M: теперь с двухканальной памятью
Прошлый модельный рекорд AMD FX-8320 в тесте SuperPI 1M ещё свеж в нашей памяти – он был достигнут американским энтузиастом Bones при частоте процессора 8243 МГц с двумя активными ядрами и памятью, работающей в одноканальном режиме. Теперь он перешёл к двухканальному режиме работы оперативной памяти, но снизил результирующую частоту процессора до 7987 МГц.
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Количество активных ядер процессора при этом осталось прежним, как и способ охлаждения – при помощи жидкого азота. Улучшив результат на 0,094 секунды, автор эксперимента снова оказался на первом месте в модельном зачёте. Новый рекорд соответствует 9,5 секунды.
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