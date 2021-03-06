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AMD FX-8320 на частоте 8242 МГц обновил рекорд SuperPI 1M

При активности двух ядер и одноканальном режиме работы памяти.
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Отсутствие новых результатов экстремального разгона в статистике HWBot частично обусловлено затишьем с точки зрения анонсов новых семейств, частично дефицитом уже представленных процессоров, поэтому американский энтузиаст Bones сосредоточился на разгоне давно изученного AMD FX-8320 семейства Vishera.

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Источник изображения: HWBot, Bones

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При помощи жидкого азота в материнской плате ASUS ROG Crosshair V Formula-Z на базе чипсета AMD 990FX автор эксперимента поднял частоту процессора до 8242 МГц с сохранением активности двух ядер. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в модельном зачёте SuperPI 1M с результатом 9,594 секунды. Память типа DDR3 в данном случае работала в одноканальном режиме.

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Теги

amd экстремальный разгон fx-8320 vishera superpi
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Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
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