Решение Visa поддержать криптовалюту вызвало рост курса биткоина
Пусть и в весьма ограниченном варианте, но платёжная система Visa начнёт в этом году работать с криптовалютой. Эта новость сразу же отразилась на курсе биткоина, который вырос на четыре с лишним процента в пике до уровня более $58 000.
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От мартовского рекорда в $61 000 эту криптовалюту отделяют какие-то три тысячи долларов, но рынок благоприятно воспринял сигнал Visa – ещё один крупный финансовый институт продемонстрировал свою лояльность к идее использования криптовалют для расчётов.
Аудиторы PwC недавно опубликовали отчёт, согласно которому в текущем году интерес к криптовалютным активам продолжат проявлять институциональные инвесторы. Одновременно рынок эмитентов будет консолидироваться – возрастёт количество сделок по слиянию и поглощению. В целом, в этой фазе развития рынка спрос на криптовалюту продолжит расти, если опираться на выводы авторитетного источника.
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