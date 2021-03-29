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Несколько недель назад генеральный директор Visa говорил о стремлении сделать криптовалюты доступными для клиентов глобальной платежной системы и позволить использовать их для покупок в огромной сети продавцов по всему миру.

Сегодня Visa заявила о начале использования стейблкоина USD Coin (USDC), который подкреплен долларом США в cooтнoшeнии 1:1. USDC был создан биpжeй Coinbase и кpиптoфинaнcoвoй кoмпaниeй Circle, для осуществления транзакций с USDC используется блокчейн Ethereum — сеть с открытым исходным кодом и огромной популярностью.

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Ранее Visa для ускорения массового внедрения криптовалют заключила глобальные партнерские отношения с крупнейшей в мире криптовалютной платформой Crypto.com. На данный момент Visa и Crypto.com активно тестируют и расширяют возможности системы, планируя предложить расчеты в USDC своим партнерам в конце этого года.

Создание и внедрение USDC — это важный шаг в стратегии Visa для улучшения всех форм движения денег. Для компаний возможность рассчитываться в USDC откроет новые бизнес-модели без необходимости использования традиционных фиатных валют.

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Источник: Visa; Иллюстрация: WorldSpectrum, Pixabay