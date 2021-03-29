Платежная система Visa объявила о начале работы cо стейблкоином биржи Coinbase
реклама
Несколько недель назад генеральный директор Visa говорил о стремлении сделать криптовалюты доступными для клиентов глобальной платежной системы и позволить использовать их для покупок в огромной сети продавцов по всему миру.
Сегодня Visa заявила о начале использования стейблкоина USD Coin (USDC), который подкреплен долларом США в cooтнoшeнии 1:1. USDC был создан биpжeй Coinbase и кpиптoфинaнcoвoй кoмпaниeй Circle, для осуществления транзакций с USDC используется блокчейн Ethereum — сеть с открытым исходным кодом и огромной популярностью.
Ранее Visa для ускорения массового внедрения криптовалют заключила глобальные партнерские отношения с крупнейшей в мире криптовалютной платформой Crypto.com. На данный момент Visa и Crypto.com активно тестируют и расширяют возможности системы, планируя предложить расчеты в USDC своим партнерам в конце этого года.
Создание и внедрение USDC — это важный шаг в стратегии Visa для улучшения всех форм движения денег. Для компаний возможность рассчитываться в USDC откроет новые бизнес-модели без необходимости использования традиционных фиатных валют.
реклама
Источник: Visa; Иллюстрация: WorldSpectrum, Pixabay
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила