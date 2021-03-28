Японские блогеры пока не исчерпали запас информационных поводов, порождённых документацией Intel о будущих 10-нм процессорах этой марки. В конце года компания рассчитывает представить серверные процессоры Sapphire Rapids, хотя их предшественники в лице Ice Lake-SP будут представлены только шестого апреля.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Тем не менее, документация Intel уже позволяет судить о том, что процессоры Sapphire Rapids будут существовать в вариантах с разным количеством кристаллов на одной подложке. Кроме того, эти процессоры действительно смогут работать с памятью типа HBM – по всей видимости, она будет соседствовать с вычислительными ядрами в одной из модификаций Sapphire Rapids. Заметим, что это не отметает способности данных процессоров работать с памятью типа DDR5.