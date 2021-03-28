Intel подтверждает способность процессоров Sapphire Rapids работать с памятью типа HBM
Японские блогеры пока не исчерпали запас информационных поводов, порождённых документацией Intel о будущих 10-нм процессорах этой марки. В конце года компания рассчитывает представить серверные процессоры Sapphire Rapids, хотя их предшественники в лице Ice Lake-SP будут представлены только шестого апреля.
реклама
реклама
Тем не менее, документация Intel уже позволяет судить о том, что процессоры Sapphire Rapids будут существовать в вариантах с разным количеством кристаллов на одной подложке. Кроме того, эти процессоры действительно смогут работать с памятью типа HBM – по всей видимости, она будет соседствовать с вычислительными ядрами в одной из модификаций Sapphire Rapids. Заметим, что это не отметает способности данных процессоров работать с памятью типа DDR5.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила