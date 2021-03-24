Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сегодня ночью выступал с рассказом о планах компании Intel на ближайшее будущее, и на одном из кадров к официальному пресс-релизу мелькнул тот самый образец ускорителя вычислений Ponte Vecchio, который ранее демонстрировал Раджа Кодури (Raja Koduri).

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Источник изображения: Intel

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В отличие от своего коллеги, глава компании не стал скрывать, что держит в руках именно изделие Ponte Vecchio. Известно, что на одной подложке этот образец объединяет 47 кристаллов с более чем 100 млрд транзисторов в совокупности. Глава Intel избегает употребления термина «чиплет», предпочитая заменять его на tile (он англ. «плитка»), считая такой элемент более сложным в реализации с компоновочной точки зрения. Intel не скрывает, что часть кристаллов для ускорителей Ponte Vecchio будет производить на своих мощностях компания TSMC. При этом подчёркивается, что основную часть продукции Intel по-прежнему будет выпускать самостоятельно.