Новому поколению Nintendo Switch положен более производительный процессор
Агентство Bloomberg в очередной раз обращается к теме подготовки к анонсу нового поколения игровой консоли Nintendo Switch, которая попадёт на прилавки к концу текущего года. Помимо дисплея типа OLED марки Samsung с увеличенной до семи дюймов диагональю, эта консоль обзаведётся новым центральным процессором с более высоким уровнем производительности и увеличенным объёмом памяти.
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Последний пригодится, например, для вывода изображения в разрешении 4K на телевизор, хотя разрешение штатного дисплея консоли останется прежним. Будет обеспечена поддержка функции DLSS, которую NVIDIA в настольном сегменте представила ещё в 2018 году. Для работы с DLSS потребуются новые игры, поэтому воспользоваться данной функцией сразу после выхода консоли удастся не всем. После обновления консоль Nintendo Switch может подорожать с нынешних $299 до $399.
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