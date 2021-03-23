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Radeon RX 6900 XT покорил частоту графического процессора 2920 МГц под водоблоком

Питание пришлось модифицировать.
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Результаты эксперимента американского оверклокера Joe_cool доказывают, что возможности разгона видеокарты Radeon RX 6900 XT эталонного дизайна в большей степени ограничены особенностями штатной подсистемы питания, а не условиями охлаждения. По крайней мере, модифицировав питание видеокарты при помощи специального модуля внешнего управления, автор эксперимента смог добиться от Radeon RX 6900 XT стабильной работы под нагрузкой на частотах 2920/17200 МГц с использованием лишь водоблока.

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Источник изображения: HWBot, Joe_cool

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству тоже охлаждался водоблоком, ему удалось достичь частоты 5.0 ГГц при активности шестнадцати ядер и шестнадцати потоков.

Источник изображения: HWBot, Joe_cool

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В тесте 3DMark Vantage Extreme система указанной конфигурации набрала 101 112 баллов, заняв второе место в модельном зачёте Radeon RX 6900 XT.

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Теги

amd экстремальный разгон видеокарты rdna 2 3dmark vantage radeon rx 6900 xt
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