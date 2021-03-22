Призрак гибридного процессора AMD Ryzen 7 5800G семейства Cezanne уже давно шагает по различным источникам, теперь к ним добавляется база данных UserBenchmark, позволяющая сравнивать полученные результаты со многими другими.

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Источник изображения: UserBenchmark

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Этот же источник позволяет понять, что процессор с маркировкой 100-000000263-50_Y имеет конструктивное исполнение Socket AM4 и встроенную графику Radeon RX Vega 8 семейства 5000. Процессор наделён восемью вычислительными ядрами с поддержкой многопоточности, базовая частота образца составляет 3.7 ГГц, максимально достижимая в рамках автоматического разгона – 4.4 ГГц. Как мы уже могли убедиться, в ручном режиме подобный процессор вполне можно разогнать до 4.8 ГГц.