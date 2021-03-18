Разгон Ryzen 7 5800G до 4,8 ГГц приблизил APU к Ryzen 9 5900X в однопоточном тесте Cinebench R23
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Считалось, что в семействе будущих настольных APU Cezanne модель Ryzen 7 5700G будет самым производительным решением, однако автор очередного теста утверждает, что является владельцем более производительного варианта — 5800G. OPN-код процессора 100-000000263-50, а инженерные образцы 5700G, которые появились ранее, были отмечены OPN-кодом 100-000000263-30. Существование Ryzen 7 5800G ставится под сомнение, вполне вероятно, что это просто более поздний образец Ryzen 7 5700G.
Владельцу удалось разогнать процессор до 4,8 ГГц при напряжении 1,4 В. В Cinebench R20 модель набрала 589 баллов в одноядерном и 5894 в многоядерном тестах. Для сравнения, одноядерная производительность Ryzen 9 5900X оценивается в 629 баллов. Представитель Cezanne также примерно на 20% превосходит своего предшественника на базе Renoir, Ryzen 7 4750G.
Источник: Wccftech, Twitter @harukaze5719, Baidu
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