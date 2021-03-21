За время существования 32-нм процессоров AMD FX семейства Vishera статистика их экстремального разгона разрослась до внушительных размеров, но это не останавливает энтузиастов в попытках обновить имеющиеся рекорды на данном этапе. Американский оверклокер Coil Whine использовал процессор AMD FX-6300, который номинально считается шестиядерным, чтобы обновить рекорд максимальной частоты в модельном зачёте.

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Источник изображения: Coil Whine, HWBot

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Для охлаждения процессора предсказуемо использовался жидкий азот, в качестве основы стенда была выбрана материнская плата ASUS ROG Crosshair IV Formula на базе набора логики AMD 890FX.

Источник изображения: Coil Whine, HWBot

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Частоту 7.9 ГГц, которая для данной модели является рекордной, процессор AMD FX-6300 покорил с единственным активным ядром. Модельная статистика не так обширна – всего 162 результата, что и позволило автору эксперимента добиться успеха с таким зрелым процессором.