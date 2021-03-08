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Жёсткие диски Seagate объёмом более 50 Тбайт будут использовать два набора актуаторов

Они появятся на рынке в 2026 году.
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Как мы знаем из прежних заявлений представителей Seagate Technology, двумя наборами магнитных головок и актуаторов компания начала снабжать образцы жёстких дисков ещё в 2018 году, тогда они предлагали объём не более 14 Тбайт, но более чем в два раза превосходили классические модели по скорости передачи информации. На мероприятии для аналитиков в конце февраля компания напомнила, какие этапы должны пройти её жёсткие диски в своей технической эволюции.

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Источник изображения: Seagate Technology

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Во-первых, эволюция жёстких дисков с технологией магнитной записи без подогрева оборвётся на рубеже ёмкости 20 Тбайт, который уже достигнут. В дальнейшем все жёсткие диски Seagate будут использовать технологию магнитной записи с подогревом и особые стеклянные подложки магнитных пластин. К 2026 году ёмкость таких накопителей преодолеет рубеж в 50 Тбайт.

Источник изображения: Seagate Technology

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Образцы жёстких дисков с двумя комплектами магнитных головок и исполнительных механизмов достигли ёмкости 18 Тбайт в прошлом году, но использование технологии в массовом порядке начнётся не ранее 2023 года. Модели с двумя наборами актуаторов выйдут на рынок с ёмкостями более 30 Тбайт, и в последующие три года смогут преодолеть рубеж в 50 Тбайт.

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REY_B_
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Каа
12:18
Да были 5,25, в 486 машинах помню их.
К концу десятилетия Seagate предложит жёсткие диски объёмом более 100 Тбайт
Alexshanghai100500
12:17
тебе на яндекс дзен. у нас здесь только эксель. хотя как вариант распиши йодом сетку на жопе хохол i6@ный.
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
vitosol
12:16
Первый, в начале ...90 годов (вроде), был аж 20 МБ (не уверен по ёмкости, может 2 МБ), размером с СД.
К концу десятилетия Seagate предложит жёсткие диски объёмом более 100 Тбайт
Lamerusha Lat
12:16
Да ни хрена там никто ничего не утратит. Это просто жалкая попытка отказаться от российских энергоресурсов. Ветряки - говно (см. пример с замёрзшим Техасом). Солнечные батареи - говно. Где они там соб...
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Иван Руденко
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Solaris 1.6 6AT по трассе 5.8 л .
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
RangerXP
12:12
Норм требования,значит с лучами смогут поиграть половина игроков.
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