Жёсткие диски Seagate объёмом более 50 Тбайт будут использовать два набора актуаторов
Как мы знаем из прежних заявлений представителей Seagate Technology, двумя наборами магнитных головок и актуаторов компания начала снабжать образцы жёстких дисков ещё в 2018 году, тогда они предлагали объём не более 14 Тбайт, но более чем в два раза превосходили классические модели по скорости передачи информации. На мероприятии для аналитиков в конце февраля компания напомнила, какие этапы должны пройти её жёсткие диски в своей технической эволюции.
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Во-первых, эволюция жёстких дисков с технологией магнитной записи без подогрева оборвётся на рубеже ёмкости 20 Тбайт, который уже достигнут. В дальнейшем все жёсткие диски Seagate будут использовать технологию магнитной записи с подогревом и особые стеклянные подложки магнитных пластин. К 2026 году ёмкость таких накопителей преодолеет рубеж в 50 Тбайт.
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Образцы жёстких дисков с двумя комплектами магнитных головок и исполнительных механизмов достигли ёмкости 18 Тбайт в прошлом году, но использование технологии в массовом порядке начнётся не ранее 2023 года. Модели с двумя наборами актуаторов выйдут на рынок с ёмкостями более 30 Тбайт, и в последующие три года смогут преодолеть рубеж в 50 Тбайт.
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