Самым передовым техпроцессом на конвейере TSMC сейчас является 5-нм технология. В прошлом квартале, по данным DigiTimes, компания была способна ежемесячно выдавать по 90 тысяч кремниевых пластин с 5-нм продукцией. В этом полугодии данное количество будет увеличено до 105 тысяч пластин в месяц, а во втором полугодии вырастет до 120 тысяч кремниевых пластин в месяц.

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Источник изображения: TSMC

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Клиентами TSMC на данном направлении являются Apple, AMD и MediaTek. Последняя ещё и получает от TSMC 7-нм и 6-нм компоненты, поэтому является серьёзным претендентом на передовую литографию. В случае с AMD выпуск 5-нм процессоров ещё не начался, но нельзя исключать, что скоро компания получит образцы центральных процессоров с архитектурой Zen 4. Их дебют наверняка состоится в следующем году. Не определён пока техпроцесс, по которому TSMC будет выпускать для AMD графические процессоры с архитектурой RDNA 3 – в планах последней он просто значится как «более продвинутый» по сравнению с 7-нм.