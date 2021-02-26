Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC во второй половине года увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на треть

Это по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года.
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
RTX 3070 в наличии, смотри цены
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Самым передовым техпроцессом на конвейере TSMC сейчас является 5-нм технология. В прошлом квартале, по данным DigiTimes, компания была способна ежемесячно выдавать по 90 тысяч кремниевых пластин с 5-нм продукцией. В этом полугодии данное количество будет увеличено до 105 тысяч пластин в месяц, а во втором полугодии вырастет до 120 тысяч кремниевых пластин в месяц.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

Клиентами TSMC на данном направлении являются Apple, AMD и MediaTek. Последняя ещё и получает от TSMC 7-нм и 6-нм компоненты, поэтому является серьёзным претендентом на передовую литографию. В случае с AMD выпуск 5-нм процессоров ещё не начался, но нельзя исключать, что скоро компания получит образцы центральных процессоров с архитектурой Zen 4. Их дебют наверняка состоится в следующем году. Не определён пока техпроцесс, по которому TSMC будет выпускать для AMD графические процессоры с архитектурой RDNA 3 – в планах последней он просто значится как «более продвинутый» по сравнению с 7-нм.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc mediatek
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Huawei присматривается к рынку массовых электромобилей
+
TSMC во второй половине года увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на треть
+
Huawei не теряет надежды договориться с новым президентом США
1
AMD FX-8320 на частоте 7.8 ГГц обновил модельный рекорд SuperPI 1M
2
Пандемия помогла Dell выпустить рекордные 50 млн персональных компьютеров
2
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
20
Сочетание Intel Xeon W-3175X и GeForce RTX 3090 обновило рекорд 3DMark Time Spy Extreme
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 108
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
35
30 лучших игр, в которые можно играть одновременно с майнингом Ethereum на слабой видеокарте
25
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
108
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
8
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
64
Обзор мыши Logitech MX Master 3
20
Тестирование термопасты Thermagic ZF-12 Evo
44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
6
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
1

Сейчас обсуждают

ALEX )))
12:48
Да по фиг на них, от этих прошивок толку ноль!
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 44 актуальных смартфона 2018-2019-х годов
Зеновий Радеонович
12:47
https://images.ru.prom.st/68617554_w700_h500_nasos-dlya-ammortizatsionnyh.jpg
Thermaltake начинает продажи тестера утечек Pacific для жидкостных систем охлаждения
Ermolenko Sergey
12:47
Ну хз, в Питере в svga.store стояли стопки из коробок с 3070 от Palit. Я в конце ноября приехал и совершенно свободно купил Palit 3070 Gaming Pro OC на пару тысяч дороже, чем в ДНС. Так что были карты...
NVIDIA считает, что ждать появления игровых видеокарт после майнинга на вторичном рынке не стоит
Andrey Ivanov
12:46
идиотизм это когда ца снг в уши лью дичь, а они верят каждому слову - сми же независимые как и блогеры гы-гы , а было бы хотя бы пол извилины в тыкве увидели бы очевидные вещи : разница в играх между ...
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
Каа
12:45
Они где-то патрулируют уже границу, если не ошибаюсь. Вот ещё ствол примудрить очень даже, можно не с огнестрелом,. а воздушку с транквилизатором и GPS-датчиком, или грантамёт с нервнопаралитическим г...
Робособаку от Boston Dynamics научили стрелять
hiveliberty
12:41
Бабло в крипте из воздуха не появляется..
В марте дебютирует только AMD Radeon RX 6700 XT весьма ограниченным тиражом — Cowcotland
100ri4ok Tot
12:41
Где вы увидели профессионала? Я даже не любитель, всего лишь наблюдаю со стороны и вижу, что пока радоваться нечему, криптовалюты доходны.
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
nonses84
12:40
Правильно, зачем продавать видеокарты майнерам , если можно самим майнить, бабла больше чем от продаж будет.
В марте дебютирует только AMD Radeon RX 6700 XT весьма ограниченным тиражом — Cowcotland
id_1
12:40
Истинно.
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
inkva
12:39
Завышенные цены это когда +20% к цене, а когда +300% к цене это уже не завышенная цена , это лютый пздц за который надо расстреливать на месте ! Напомню , в советском союзе за спекуляцию была уголовна...
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем