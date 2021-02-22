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Qualcomm собирается поручить решение проблем с подрядчиками одному из вице-президентов

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О намерениях Qualcomm подстраховаться в вопросе зависимости от TSMC можно судить хотя бы по периодически появляющейся информации о сотрудничестве этого разработчика с компанией Samsung Electronics. Как поясняет DigiTimes, в условиях дефицита производственных мощностей основных контрактных производителей Qualcomm считает нужным учредить должность вице-президента, который занимался бы взаимоотношениями с подрядчиками.

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Источник изображения: TSMC

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Кому будет поручена столь ответственная работа, пока не сообщается, но если ради этого изменится организационная структура Qualcomm, общественность будет уведомлена об этом посредством официального пресс-релиза. Попутно тайваньские источники сообщают, что Qualcomm и MediaTek пытаются обеспечить себя гарантированными поставками подложек, необходимых для производства мобильных процессоров и модемных решений, на несколько месяцев вперёд.

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samsung полупроводники tsmc qualcomm mediatek
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Денис Синяков
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да-да-да, бросайте майненх, посоны, одумайтесь, он невыгоден и отупляет. То ли дело пресс Х ту вин, илита, прогресс
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12:14
ты рыло свое синее подними и прочитай название сайта. Тут не ваше гей-мер пати
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Денис Синяков
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я ващет тут с 2001 года. И не тебе, чмошнику е6аному, мне тут говорить что делать, залетная перхоть под3алупная
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MadMax-m16
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Я так понимаю, версия, что это банальный мошенник не рассматривается в принципе? Хорошо, хорошо.
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gamersfan
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Мне без разницы) Я 1660 вообще покупал за 230 долларов на старте продаж в игровой комп, то что она мне позволила оплатить интернет на год вперед и свет со всей квартиры за месяц майнинга уже приятный...
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Тайлер Дерден
12:00
Комменты под такими новостями тоже забавно читать. У геймеров и мамкеных майнеров знатно горит, т.к. мамка денег не даёт на видяху.
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Slabachok
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Ну, теперь Соня и Филя могут яица геймерам в любую сторону выкручивать. И грянул некстген 😈
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Slabachok
11:58
График переверни 😁
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
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