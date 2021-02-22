О намерениях Qualcomm подстраховаться в вопросе зависимости от TSMC можно судить хотя бы по периодически появляющейся информации о сотрудничестве этого разработчика с компанией Samsung Electronics. Как поясняет DigiTimes, в условиях дефицита производственных мощностей основных контрактных производителей Qualcomm считает нужным учредить должность вице-президента, который занимался бы взаимоотношениями с подрядчиками.

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Источник изображения: TSMC

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Кому будет поручена столь ответственная работа, пока не сообщается, но если ради этого изменится организационная структура Qualcomm, общественность будет уведомлена об этом посредством официального пресс-релиза. Попутно тайваньские источники сообщают, что Qualcomm и MediaTek пытаются обеспечить себя гарантированными поставками подложек, необходимых для производства мобильных процессоров и модемных решений, на несколько месяцев вперёд.