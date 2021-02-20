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Прототип видеокарты Intel DG2 вновь замечен в базе ЕЭК

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В конце января в таможенной базе ЕЭК была замечена «демонстрационная плата» DG2, появление которой дарило надежду на скорый выход более производительной дискретной графики Intel по сравнению с имеющимся решением DG1 начального уровня. Не прошло и месяца, как образец DG2 снова засветился в этом источнике в несколько ином статусе.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Прошлый суффикс RVP уступил место Pre PO. Нельзя исключать, что данный образец по статусу ближе к серийному изделию. Напомним, что именно DG2 может стать тем дискретным графическим продуктом Intel, выпуск которого TSMC наладит по 6-нм или 7-нм технологии. Уровень быстродействия DG2 позволит ей соперничать с видеокартами на чипах AMD и NVIDIA выше среднего ценового диапазона, но в нынешнем масштабе цен это очень размытый ориентир. Массовое производство Intel DG2 должно быть налажено в текущем году.

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