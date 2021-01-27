Дискретная графика Intel DG2 получила доступ на территорию ЕАЭС
Пока общественность активно обсуждает очередной этап экспансии на рынок дискретной графики Intel DG1, её более производительный сородич по имени DG2 показался в таможенной базе данных ЕЭК в виде демонстрационного образца.
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Ожидается, что выпуском непосредственно графического процессора DG2 по 6-нм или 7-нм технологии займётся компания TSMC, а по уровню быстродействия новинка сможет соперничать с видеокартами AMD и NVIDIA из ценового диапазона от $400 до $600. Массовое производство дискретной графики Intel DG2 будет налажено до конца текущего года.
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