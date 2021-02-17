TSMC обещает предлагать новый техпроцесс каждые два года и в следующем десятилетии
Представителям EE Times удалось прослушать вступительную речь председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu) на международной отраслевой конференции ISSCC 2021, которая в этом году проходила в заочной форме из-за пандемии. Глава правления TSMC отметил, что освоение 3-нм технологии идёт даже с небольшим опережением намеченного графика, и впредь компания намеревается сохранять актуальность так называемого закона Мура без каких-либо серьёзных отклонений.
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Это означает, что новая ступень литографии будет осваиваться каждые два года, хотя для этого потребуется объединить растущие усилия специалистов во многих областях, включая материаловедение. Напомним, что серийное производство 3-нм продукции TSMC обязуется начать во второй половине следующего года. Перспективный план компании подразумевает использование EUV-литографии для освоения техпроцессов вплоть до 1-нм.
Использование многокристальных компоновок, так называемых «чиплетов», подразумевает развитие технологий их взаимного монтажа и соединения. Микросхемы станут многослойными и трёхмерными. Необходимо одновременно создавать новые скоростные интерфейсы, чтобы они не стали «узким местом». Поддерживать действие закона Мура компания TSMC намеревается до 2040 года включительно.
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