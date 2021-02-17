Представителям EE Times удалось прослушать вступительную речь председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu) на международной отраслевой конференции ISSCC 2021, которая в этом году проходила в заочной форме из-за пандемии. Глава правления TSMC отметил, что освоение 3-нм технологии идёт даже с небольшим опережением намеченного графика, и впредь компания намеревается сохранять актуальность так называемого закона Мура без каких-либо серьёзных отклонений.

реклама

анонсы и реклама Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Источник изображения: EE Times

реклама

Это означает, что новая ступень литографии будет осваиваться каждые два года, хотя для этого потребуется объединить растущие усилия специалистов во многих областях, включая материаловедение. Напомним, что серийное производство 3-нм продукции TSMC обязуется начать во второй половине следующего года. Перспективный план компании подразумевает использование EUV-литографии для освоения техпроцессов вплоть до 1-нм.

Использование многокристальных компоновок, так называемых «чиплетов», подразумевает развитие технологий их взаимного монтажа и соединения. Микросхемы станут многослойными и трёхмерными. Необходимо одновременно создавать новые скоростные интерфейсы, чтобы они не стали «узким местом». Поддерживать действие закона Мура компания TSMC намеревается до 2040 года включительно.