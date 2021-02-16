Статистика возвратов процессоров Intel и AMD в MindFactory демонстрирует сопоставимые показатели
Немецкий интернет-магазин MindFactory знаменит своей высокой степени лояльности к продукции AMD, процессоры этой марки в структуре продаж уже многие месяцы подряд занимают более 90%. По этой причине опубликованная ранее статистика возвратов по семейству Ryzen 5000 каких-либо серьёзных проблем с браком данного вида продукции AMD не выявила.
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Энтузиасты продолжили проводить сравнительный анализ показателей возвратов процессоров Intel и AMD в данный немецкий интернет-магазин, и какого-то существенного различия не обнаружили. Необходимо учитывать, что в статистику попали не только гарантийные возвраты из-за неисправности процессоров, но и мотивированные другими причинами возвраты. То есть, часть возвращённых процессоров была абсолютно исправна.
Специфика структуры продаж процессоров данного магазина также позволяет утверждать, что по продукции Intel выборка была не такой представительной, и более объективные показатели возврата могут быть как ниже, так и выше упоминаемых в таблице.
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