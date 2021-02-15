В выходные на северо-востоке Японии наблюдалось землетрясение магнитудой 7,2 балла. В этом регионе расположены предприятия некоторых компаний, непосредственно вовлечённых в глобальную цепочку поставки полупроводниковых компонентов. Как отмечает Nikkei Asian Review, производителю автокомпонентов Renesas Electronics пришлось приостановить деятельность предприятия по выпуску чипов для автомобильной отрасли. Производственные корпуса не пострадали, а электроснабжение удалось восстановить после землетрясения, но пока компания не уверена, что ущерба для оборудования удалось избежать.

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Источник изображения: Shin-Etsu Chemical

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Не радуют заявлениями и производители химических реактивов для обработки кремниевых пластин. В этом регионе расположены предприятия компаний Shin-Etsu Chemical и Mitsui Chemicals, которые в отдельных случаях являются безальтернативными поставщиками химических веществ, необходимых для выпуска полупроводниковых компонентов. О сильных разрушениях пока никто не сообщает, но Mitsui Chemicals пришлось остановить работу предприятия на срок от полутора до двух недель. Очевидно, что на и без того проблемный рынок полупроводниковых изделий эти события положительного влияния оказать не смогут.