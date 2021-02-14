Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первые экземпляры NVIDIA RTX A6000 попали в руки частных владельцев

Майнинг не предлагать!
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле

Дефицит всего и везде, а также новый бум майнинга сильно увеличил продолжительность пути профессиональных графических адаптеров NVIDIA RTX A6000 на прилавки, но недавно один из них мелькнул в обзоре, а теперь и частный владелец на страницах ресурса Reddit делится радостью о покупке.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Reddit, millenia3d

реклама

Как утверждает автор фотографий, NVIDIA RTX A6000 в личное пользование он приобрёл для занятий компьютерным дизайном и разработки игр, наличие на борту 24 Гбайт памяти типа GDDR6 должно повысить продуктивность подобной работы, не говоря уже о возможностях трассировки лучей. В профессиональных приложениях, как отмечает владелец этого адаптера, температура графического процессора не поднимается выше 80 градусов Цельсия, хотя система охлаждения по своей эффективности уступает игровой GeForce RTX 3090.

Источник изображения: Reddit, millenia3d

реклама

Напомним, что RTX A6000 превосходит GeForce RTX 3090 по количеству активных ядер CUDA и объёму памяти, но использует GDDR6 вместо GDDR6X, а также ограничивается более скромными частотами. На многочисленные вопросы аудитории о быстродействии новинки в играх владелец RTX A6000 отвечает уклончиво, предлагая ожидать уровень производительности где-то между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia ampere gddr6 rtx a6000
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Первые экземпляры NVIDIA RTX A6000 попали в руки частных владельцев
+
К концу 2024 года квартальная выручка AMD вырастет более чем в два раза
7
Средняя цена реализации процессоров AMD с 2017 года выросла почти в два раза
6
Процессоры Intel сохранятся в новом поколении Apple Mac Pro
4
PowerColor готовит флагманскую версию Radeon RX 6900 XT с водоблоком
5
Билл Гейтс назвал биотерроризм и изменения климата главными угрозами для человечества
23

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 153
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 44
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 121
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как бороться с шумными соседями – используем виброколонку с AliExpress
69
Тест видеокарты GTX 1650 и сравнение с GTX 1650 Super и GTX 1060
26
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
121
Ремастер Mass Effect - ждем или нет
23
Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
7
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil с увеличенным лимитом
6

Сейчас обсуждают

Inttz
05:54
Слушай,ты реально достал и ты реально неадекват.Что ты тыкаешь эту статью,я тебе вчера показал,сколько реально потребляет 9900K на 5ГГц без всяких Праймов по полтора часа и какие на нем температуры......
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
Андрей Иванов
05:44
Маск не в курсе,что у вовы только 1 приложение на телефоне-это герб.
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
Вадим Соколовский
05:42
Отличная статья. Автору огромный респект! Первый РС был как раз 486 разогнанный с 40 до 50Мгц...
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Андрей Иванов
05:27
доильня на 14 нм продолжается
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
Михаил Подсоломко
05:23
Фигню сморозил.
В Steam появились системные требования Biomutant
Андрей Иванов
05:19
А в плеер.ру на 323 и стоит 19 389 p и это не реклама. Источник изображения: HardPrice. https://hardprice.ru/354307-processor-intel-core-i5-10600k-oem-comet-lake-lga1200-cm8070104282134 И что? Они и д...
Intel Core i5-10600K потерял в цене почти 3000 рублей и стал ощутимо дешевле AMD Ryzen 5 5600X
Сергей Чикалов
05:10
А почему у тебя птичка ГОЛУБАЯ вместо аватара
Характеристики некоторых процессоров Intel 11-го поколения слили в сеть – Core i3-10305 до 4.5 ГГц
Андрей Сизов
05:08
В оригинале сказано, что до 2022 года включительно ничего не поменяется, это раз. ААА проектов меньше не станет, просто появятся ещё проекты на других платформах. Правильно пишется "DLC", а не DLS. З...
Ubisoft устала выпускать блокбастеры типа Assassin's Creed и хочет перейти на модель микротранзакций
kiberman
05:07
Такие взаимоотношения, ведут к ослаблению индивида и его семьи в целом- а на глобальном уровне и выше -всего народа, нужно стараться создавать со своими соотечественниками, как минимум добрососедские...
Как бороться с шумными соседями – используем виброколонку с AliExpress
Олег Петров
05:05
Первый пост зелота который объективный и зашёл) УРА!!!
Как стать майнером без лишних вложений – реальный доход домашней фермы на GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем