Дефицит всего и везде, а также новый бум майнинга сильно увеличил продолжительность пути профессиональных графических адаптеров NVIDIA RTX A6000 на прилавки, но недавно один из них мелькнул в обзоре, а теперь и частный владелец на страницах ресурса Reddit делится радостью о покупке.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Reddit, millenia3d

реклама

Как утверждает автор фотографий, NVIDIA RTX A6000 в личное пользование он приобрёл для занятий компьютерным дизайном и разработки игр, наличие на борту 24 Гбайт памяти типа GDDR6 должно повысить продуктивность подобной работы, не говоря уже о возможностях трассировки лучей. В профессиональных приложениях, как отмечает владелец этого адаптера, температура графического процессора не поднимается выше 80 градусов Цельсия, хотя система охлаждения по своей эффективности уступает игровой GeForce RTX 3090.

Источник изображения: Reddit, millenia3d

реклама

Напомним, что RTX A6000 превосходит GeForce RTX 3090 по количеству активных ядер CUDA и объёму памяти, но использует GDDR6 вместо GDDR6X, а также ограничивается более скромными частотами. На многочисленные вопросы аудитории о быстродействии новинки в играх владелец RTX A6000 отвечает уклончиво, предлагая ожидать уровень производительности где-то между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.