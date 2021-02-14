Первые экземпляры NVIDIA RTX A6000 попали в руки частных владельцев
Дефицит всего и везде, а также новый бум майнинга сильно увеличил продолжительность пути профессиональных графических адаптеров NVIDIA RTX A6000 на прилавки, но недавно один из них мелькнул в обзоре, а теперь и частный владелец на страницах ресурса Reddit делится радостью о покупке.
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Как утверждает автор фотографий, NVIDIA RTX A6000 в личное пользование он приобрёл для занятий компьютерным дизайном и разработки игр, наличие на борту 24 Гбайт памяти типа GDDR6 должно повысить продуктивность подобной работы, не говоря уже о возможностях трассировки лучей. В профессиональных приложениях, как отмечает владелец этого адаптера, температура графического процессора не поднимается выше 80 градусов Цельсия, хотя система охлаждения по своей эффективности уступает игровой GeForce RTX 3090.
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Напомним, что RTX A6000 превосходит GeForce RTX 3090 по количеству активных ядер CUDA и объёму памяти, но использует GDDR6 вместо GDDR6X, а также ограничивается более скромными частотами. На многочисленные вопросы аудитории о быстродействии новинки в играх владелец RTX A6000 отвечает уклончиво, предлагая ожидать уровень производительности где-то между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.
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