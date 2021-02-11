С переходом на архитектуру Ampere компания NVIDIA решила упразднить обозначение Quadro, и графический адаптер RTX A6000 для профессионального применения во флагманском исполнении с 48 Гбайт памяти типа GDDR6 и 10 752 ядрами CUDA в принятом разработчиком исчислении на момент своего анонса мог испугать ожидаемой розничной стоимостью более $4500, но новая волна криптовалютной лихорадки внесла свои коррективы.

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Новинка каким-то чудом попала в руки обозревателей с сайта XFastest, что позволило изучить особенности устройства штатной системы охлаждения и подробные технические характеристики. Единственный вентилятор тангенциального типа забирает воздух с обеих прилегающих поверхностей кожуха, нагретый воздух выбрасывается через широкие вентиляционные прорези на задней панели.

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Источник изображения: XFastest

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На задней панели также нашлось место для четырёх выходов DisplayPort 1.4, а с противоположного конца кожуха видеокарты расположен один восьмиконтактный разъём дополнительного питания, но не стандартный от видеокарт, а позаимствованный у стандарта ATX, к нему традиционные восьмиконтактные разъёмы блока питания подключаются через специальный переходник-разветвитель. Работает видеокарта на частотах 1410/1800/16000 МГц.

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Источник изображения: XFastest

Пятиминутный тест Furmark поднимает температуру графического процессора до 84 градусов Цельсия. На плате также есть разъём NVLink, позволяющий объединить пару графических адаптеров. Функция виртуализации позволяет одновременно работать с 32 машинами, выделяя под нужды конкретной от 1 до 48 Гбайт памяти, в зависимости от конфигурации.