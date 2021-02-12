Об опасности глобальной эпидемии основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) регулярно предупреждал с середины прошлого десятилетия, а теперь он видит ещё более серьёзные угрозы для человечества, как отмечает CNBC со ссылкой на его комментарии. По словам Гейтса, для людей ещё большую угрозу представляют биотерроризм и изменения климата.

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Источник изображения: Getty Images

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Климатические изменения на нашей планете будут уносить больше жизней, чем пандемия, с которой человечество столкнулось в прошлом году. Вторая важная угроза – это опасность биотерроризма, подразумевающая создание злоумышленниками смертоносного вируса. К слову, текущую вирусную инфекцию COVID-19 основатель Microsoft без колебаний причисляет к природным, а не искусственно созданным. Властям стран, по его словам, необходимо совершенствовать систему здравоохранения и общественной безопасности. При грамотной организации защиты количество смертей во время пандемии можно будет сократить в десять раз от нынешнего уровня.