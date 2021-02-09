Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Прошлая неделя завершилась сообщениями о готовности NVIDIA представить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti не ранее апреля в варианте с урезанным до 12 Гбайт объёмом памяти типа GDDR6X и 80 потоковыми мультипроцессорами.
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В обсуждение этой темы вмешался немецкий сайт Igor’s LAB, основатель которого категорично заявил об отсутствии у партнёров NVIDIA каких-либо данных о конфигурации потоковых процессоров новой версии GeForce RTX 3080 Ti. По словам источника, пока эта характеристика ещё не определена, а потому может быть известна только самим представителям NVIDIA. Партнёры компании, непосредственно занимающиеся разработкой видеокарт, пока осведомлены только о вероятности появления новой модели, которая будет наделена 12 Гбайт памяти.
Попутно отмечается, что версия GeForce RTX 3080 Ti с 12 Гбайт памяти позволит сэкономить не только на микросхемах GDDR6X, но и на организации охлаждения оборотной стороны печатной платы, поскольку на ней соответствующих чипов уже не будет. Вряд ли GeForce RTX 3080 Ti сохранит и интерфейс NVLINK, позволяющий объединять видеокарты в тандемы.
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