Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, что надеждам компьютерного сообщества наконец-то получить предтоповую видеокарту NVIDIA серии GeForce RTX 30 с достаточно внушительным объёмом видеобуфера не суждено сбыться: так, известный в сфере графических решений ресурс VideoCardz и инсайдер kopite7kimi, делившийся с сообществом целым рядом характеристик моделей поколения Ampere задолго до их выхода, сообщают, что горячо обсуждаемая многими энтузиастами GeForce RTX 3080 Ti может быть наделена ощутимо меньшим объёмом видеопамяти, нежели предполагалось ранее, а также «потеряет» некоторое количество ядер CUDA.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Согласно представленным данным, видеоадаптер GeForce RTX 3080 Ti может получить графический процессор GA102-250, оснащённый 10240 активными CUDA-ядрами, а также всего лишь 12 Гбайт видеопамяти вместо 20, «обещанных» ранее, что предполагает наличие 384-битной шины. По расчётам источника, в таком случае новинка будет наделена 80 потоковыми мультипроцессорами — на 12 больше и на 2 меньше по сравнению с GeForce RTX 3080 и RTX 3090 соответственно.

реклама

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Что касается уровня производительности, то от GeForce RTX 3080 Ti ожидают схожих с флагманской RTX 3090 достижений, однако в конечном итоге всё упрётся в уровень TDP и тактовые частоты новинки.

Источник добавляет, что ряду производителей было сообщено именно о 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 Ti как минимум 2 месяца назад, однако сейчас NVIDIA, похоже, решила подкорректировать свои планы.

Ожидается, что дебют новинки состоится уже в апреле, по крайней мере, об этом говорят последние данные ресурса, однако возможность изменения сей даты на более позднюю также не исключается.