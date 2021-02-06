NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может получить всего лишь 12 Гбайт памяти вместо 20
Похоже, что надеждам компьютерного сообщества наконец-то получить предтоповую видеокарту NVIDIA серии GeForce RTX 30 с достаточно внушительным объёмом видеобуфера не суждено сбыться: так, известный в сфере графических решений ресурс VideoCardz и инсайдер kopite7kimi, делившийся с сообществом целым рядом характеристик моделей поколения Ampere задолго до их выхода, сообщают, что горячо обсуждаемая многими энтузиастами GeForce RTX 3080 Ti может быть наделена ощутимо меньшим объёмом видеопамяти, нежели предполагалось ранее, а также «потеряет» некоторое количество ядер CUDA.
реклама
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Согласно представленным данным, видеоадаптер GeForce RTX 3080 Ti может получить графический процессор GA102-250, оснащённый 10240 активными CUDA-ядрами, а также всего лишь 12 Гбайт видеопамяти вместо 20, «обещанных» ранее, что предполагает наличие 384-битной шины. По расчётам источника, в таком случае новинка будет наделена 80 потоковыми мультипроцессорами — на 12 больше и на 2 меньше по сравнению с GeForce RTX 3080 и RTX 3090 соответственно.
реклама
Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Что касается уровня производительности, то от GeForce RTX 3080 Ti ожидают схожих с флагманской RTX 3090 достижений, однако в конечном итоге всё упрётся в уровень TDP и тактовые частоты новинки.
Источник добавляет, что ряду производителей было сообщено именно о 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 Ti как минимум 2 месяца назад, однако сейчас NVIDIA, похоже, решила подкорректировать свои планы.
Ожидается, что дебют новинки состоится уже в апреле, по крайней мере, об этом говорят последние данные ресурса, однако возможность изменения сей даты на более позднюю также не исключается.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила