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Чип Altera в процессорах Intel Sapphire Rapids может отвечать за поддержку CXL 2.0

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Сам факт появления на фотографиях образца серверного процессора Sapphire Rapids с четырьмя плотно прилегающими друг к другу кристаллами с вычислительными ядрами вызвала настоящий фурор, но обсуждение преимущественно свелось к обсуждению реализации компанией Intel подхода к созданию многоядерных серверных процессоров ближайшего будущего.

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Источник изображения: BiliBili, Yuuki_AnS

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Сиротливо мелькнувший на фото чип Altera подобного внимания удостоился только в контексте замеченных повреждений своего кристалла, но один из популярных в определённых кругах блогеров с опытом работы в полупроводниковой отрасли отметил, что предназначением чипа Altera может являться реализация поддержки интерфейса CXL 2.0, которая заявлена для процессоров Sapphire Rapids. Эти же процессоры должны обеспечить поддержку памяти типа DDR5 и PCI Express 5.0, но соответствующие контроллеры расположатся на тех же кристаллах, что и вычислительные ядра.

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