Сам факт появления на фотографиях образца серверного процессора Sapphire Rapids с четырьмя плотно прилегающими друг к другу кристаллами с вычислительными ядрами вызвала настоящий фурор, но обсуждение преимущественно свелось к обсуждению реализации компанией Intel подхода к созданию многоядерных серверных процессоров ближайшего будущего.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: BiliBili, Yuuki_AnS

реклама

Сиротливо мелькнувший на фото чип Altera подобного внимания удостоился только в контексте замеченных повреждений своего кристалла, но один из популярных в определённых кругах блогеров с опытом работы в полупроводниковой отрасли отметил, что предназначением чипа Altera может являться реализация поддержки интерфейса CXL 2.0, которая заявлена для процессоров Sapphire Rapids. Эти же процессоры должны обеспечить поддержку памяти типа DDR5 и PCI Express 5.0, но соответствующие контроллеры расположатся на тех же кристаллах, что и вычислительные ядра.