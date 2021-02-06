В Китае из-за проблем с памятью попали под отзыв 36 126 электромобилей Tesla
Сперва на проблему износа микросхемы памяти типа eMMC бортового компьютера электромобилей Tesla Model S и Model X, выпущенных в период с 2012 по 2018 годы, обратили внимание регуляторы на рынке США. Признав проблему гарантийной вне зависимости от срока возникновения, Tesla сначала меняла изношенную память за свой счёт или предлагала компенсацию автовладельцам, которые это сделали по собственной инициативе. В итоге компания была вынуждена отозвать 135 тысяч электромобилей для замены памяти бортового информационно-развлекательного компьютера.
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Как отмечает издание CNBC, в Китае выпущенные с 2013 по 2018 год в США электромобили Tesla Model S и Model X тоже попали под отзыв. Кампания затронет 36 126 машин, которые были импортированы в КНР по официальным каналам. Быстрый износ памяти, после 3000 циклов перезаписи, чреват нарушением некоторых функций управления, непосредственно влияющих на безопасность движения. Производитель согласился за свой счёт произвести замену микросхем памяти eMMC на более ёмкие и долговечные. Европейские регуляторы пока изучают ситуацию, об отзыве реализованных в регионе электромобилей Tesla до сих пор не объявлено.
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