Особенности конфигурации мобильных процессоров Alder Lake нашим постоянным читателям уже известны благодаря упоминаниям в базе данных Geekbench. Шесть производительных ядер с поддержкой Hyper-Threading в одной из старших моделей будут уживаться с восемью экономичными ядрами, которые не будут поддерживать многопоточность. Такая конфигурация позволит одновременно обрабатывать до двадцати потоков.

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Источник изображения: FreeDesktop

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В коде операционной системы Linux процессоры Alder Lake тоже оставляют свои следы, хотя этот источник пока не так богат на подробности. Зато эта информация поступает непосредственно от специалистов Intel, которые добавляют поддержку мобильных версий Alder Lake для этой программной платформы. Известно, что процессоры данного семейства будут существовать в конструктивном исполнении BGA, типичным для ноутбуков. Как ранее отмечали представители компании, анонс мобильных и настольных процессоров Alder Lake произойдёт в сопоставимые сроки, во второй половине текущего года.