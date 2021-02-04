Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel расширяет поддержку мобильных версий Alder Lake в Linux

Анонс намечен на второе полугодие, прохлаждаться некогда.
+
Еще одно снижение цен на RTX 3090 почти по цене 3080
Самые дешевые RTX 3080 в наличии - в Ситилинке
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Особенности конфигурации мобильных процессоров Alder Lake нашим постоянным читателям уже известны благодаря упоминаниям в базе данных Geekbench. Шесть производительных ядер с поддержкой Hyper-Threading в одной из старших моделей будут уживаться с восемью экономичными ядрами, которые не будут поддерживать многопоточность. Такая конфигурация позволит одновременно обрабатывать до двадцати потоков.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: FreeDesktop

реклама

В коде операционной системы Linux процессоры Alder Lake тоже оставляют свои следы, хотя этот источник пока не так богат на подробности. Зато эта информация поступает непосредственно от специалистов Intel, которые добавляют поддержку мобильных версий Alder Lake для этой программной платформы. Известно, что процессоры данного семейства будут существовать в конструктивном исполнении BGA, типичным для ноутбуков. Как ранее отмечали представители компании, анонс мобильных и настольных процессоров Alder Lake произойдёт в сопоставимые сроки, во второй половине текущего года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel ноутбуки процессоры linux alder lake
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

США и Тайвань будут обсуждать положение дел в полупроводниковой отрасли, но без упора на автокомпоненты
+
Intel расширяет поддержку мобильных версий Alder Lake в Linux
+
Дефициту процессоров AMD способствует нехватка подложек
11
Сделку NVIDIA с ARM попытаются развалить конкуренты
7
GeForce RTX 3090 на частотах 2850/21040 МГц обновила рекорд 3DMark Vantage Extreme
+
Скрипач не нужен: электромобили Apple лишат людей возможности управлять ими
18
В руководстве Hyundai крепнет убеждение, что сотрудничество с Apple до добра не доведёт
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 36
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 28
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про перегрев памяти в RTX 3080 и домашний майнинг - мой личный опыт
256
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
75
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Китайская 2011v3 матплата Atermiter X99 ZX-99EV3_v1.31 - опыт использования, подводные камни
91
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
28
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 6900 XT Red Devil
28
10 захватывающих стелс-экшенов последних 10 лет - игры про скрытных убийц, воров и снайперов
5
Crysis Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
12
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
12

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
15:30
Это на обратной стороне? А какая температура на чипе и внутри него? 90 и более думается. В играх на таких температурах люди уже артефакты ловили.
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
Pslx Xzt
15:28
Статистика Стим говорит о том, что она накручена.
Статистика Steam за январь 2021 говорит о появлении видеокарт на архитектуре Ampere
mo3ulla
15:26
как бы это - 1. реверс делают на уже готовых чипах. . и куча веселого дорогостоящего оборудования ( но думаю у них оно есть ) которая позволяет понять принципы функционирования архитектуры на аппара...
Дефициту процессоров AMD способствует нехватка подложек
Яков Лазарев
15:26
У брата gtr 2 - мне очень зашли, но дороговато для меня, все же он там спортом занимается и ему прикольно , мне все эти подсчеты, типа режимы тренировок, сон, пульс не нужно ,хватит уведомлений, ну зв...
Наиболее интересные умные часы 2020 года: Amazfit Bip S, Amazfit GTR 2, Huawei Watch GT2 и другие
Pslx Xzt
15:26
Терпентий, не такие тормозные, как твой мозг.
Статистика Steam за январь 2021 говорит о появлении видеокарт на архитектуре Ampere
Антон вырезай его
15:26
для этого хотябы автоматы надо ставить современные, на каждую фазу. для защиты от 380, КЗ и перегрузки. вроде у всех такие стоят. я ставил по крайней мере, когда делал ремонт, стоили 800р за шт.
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
Alexander Stolz
15:25
Нахер он там нужен?
Total War Warhammer III по предзаказу вырвалась в лидеры продаж в Steam
Антон вырезай его
15:24
так просто для развития, скинул свой пул. 0.1 кефира 3070 копает ровно месяц.
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
Марат Хафизов
15:22
Я спец. написал цену в 90к (за эту цену можно было купить стрикс при желании в свое время).
Ethereum обновил рекорд стоимости, приблизившись к 1700$ - окупаемость карт приблизилась к 3 месяцам
Антон вырезай его
15:21
я же говорю, заводишь кошелек на найсе, сам не копаю у них, т.к. много хотят. а завести кошель, последний месяц да, надо в саппорт писать. раньше не надо было. копать только на пуле. хивеон как раз уч...
Все о майнинге на домашнем компьютере в 2021 году для чайников и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем