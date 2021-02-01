14-ядерный процессор Intel Alder Lake впервые обнаружен в Geekbench
Процессор Intel семейства Alder Lake-P с конфигурацией 14 ядер и 20 потоков впервые был замечен в базе данных Geekbench. Эта необычная конфигурация относится к гибридной технологии Intel big.LITTLE, сочетающей большие и маленькие ядра. Ожидается, что модели серии P первыми выйдут на рынок в составе высокопроизводительных мобильных устройств.
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Согласно результатам Geekbench, процессор смог достичь частоты 4,7 ГГц, однако гибридная архитектура вносит путаницу — теперь нельзя понять, какое ядро достигло этой частоты. Средняя частота по всем ядрам составила 4,2…4,3 ГГц.
Конфигурацию этого процессора определил ресурс VideoCardz, собравший все «утекшие» в интернет характеристики будущей линейки. По имеющимся данным, чтобы получить конфигурацию с 14 ядрами и 20 потоками, процессор должен включать 6 больших ядер и 8 маленьких. Только большие ядра поддерживают технологию Hyper Threading, поэтому общее количество потоков ограничивается 20. Отмечается, что эта конфигурация может быть флагманской.
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На этот раз тест Geekbench проводился для измерения производительности интегрированной графики GT2, которая обладает 96 исполнительных блоками архитектуры Xe, работающими на частоте 1,15 ГГц. Результат составил 13446 баллов, что сопоставимо c Radeon RX Vega 11.
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