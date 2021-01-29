Уже известно, что решением вопроса с дефицитом полупроводниковых компонентов для производства автомобилей на самом высоком уровне занимаются Германия и Япония, соответствующие инициативы проталкивают и американские автопроизводители, которые опасаются потерять до $61 млрд по итогам года в случае перебоев с поставками необходимых комплектующих, основная часть которых изготавливается на Тайване.

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Как отмечает Bloomberg со ссылкой на свои источники, в грядущий четверг США и Тайвань примут участие в тематическом совещании, которое ставит своей целью поиск выхода из сложившейся в автомобильной отрасли ситуации.

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Интересы США будут представлять вновь назначенные чиновники из администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden). Проблему такого масштаба будет доверено решать заместителю госсекретаря и заместителю министра торговли США. Со стороны Тайваня на виртуальное мероприятие приглашены министр экономики, а также высокопоставленные руководители TSMC и MediaTek. Последнюю, кстати, считают одной из главных жертв смены приоритетов в производственной программе TSMC. Чтобы отдать приоритет заказам со стороны игроков автомобильного рынка, тайваньскому подрядчику придётся отодвинуть на второй план потребности кого-то из клиентов, потому что резервов для увеличения объёмов производства сейчас просто нет.