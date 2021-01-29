Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сила параллелепипеда: Intel Core i9-10900K прощается с коробкой причудливой формы

Простота спасёт мир!
+
RTX 3080 за 200 000р
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой

Процессор Intel Core i9-9900K на первых этапах своего жизненного цикла предлагался в коробках, по форме напоминающих додекаэдр, но в дальнейшем компания была вынуждена заменить их на более простой и практичный с точки зрения логистики параллелепипед. В новой рассылке корпорация Intel сообщает, что и его преемник Core i9-10900K семейства Comet Lake от «тригонометрических амбиций» отказался в пользу практичности и простоты.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Intel

реклама

Упаковка нового типа (на изображении справа) позволяет разместить на одной паллете 1620 процессоров вместо прежних 480 штук, а это существенно снижает затраты на хранение и транспортировку процессоров данной модели. Процессоры в модернизированной упаковке начнут поступать к клиентам Intel с 28 февраля текущего года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel процессоры comet lake core i9-10900k
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сила параллелепипеда: Intel Core i9-10900K прощается с коробкой причудливой формы
+
Подрядчики AMD обеспечены заказами на процессоры до третьего квартала
+
GeForce RTX 3090 на частоте 2760 МГц смогла обновить рекорды Unigine Superposition
1
Американский интернет-магазин уже предлагает платы на основе Intel Z590
15
Tesla планирует разгонять объёмы поставок электромобилей на 50% ежегодно
7
ASUS оценила материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper PRO в 868 евро
4

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 34
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
64
Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
43
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
137
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
19
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
11
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
3

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
12:08
Сэкономить на плате. Z590 ничего кардинально иного не предложит, поэтому для 11-го поколения можно будет взять более доступные доски на Z490.
Американский интернет-магазин уже предлагает платы на основе Intel Z590
Kopcheniy
12:07
Ага, Hero на Skylake стоил 6-8 тысяч и ушатывал по питалову куда более дорогие доски. На нем и 9900К успешно работает.
Американский интернет-магазин уже предлагает платы на основе Intel Z590
Bratken
12:03
Его посыл больше про хайп. Оно же относится к волатильности. Простая валюта так не скачет.
Трейдеры с Reddit массово скупают шуточную криптовалюту Dogecoin - за сутки курс вырос на 400%
Vasyan
12:00
одно не понятно, зачем в такой конфиге оставили вентиль на кулерке. Можно было радик голый, большего размера поставить, с хорошими рёбрами, чтобы жижа не застревала
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
Andrey Hudin
12:00
Хороший был год, игры - класс!
Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
hobboss
11:59
вот да, сисадмин - это сети, сервера, службы, а то, что в статье - эникей, или ИТ-специалист.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
nonses84
11:56
Так , а по бумагам и обещаниям , настольные должны были появиться в 2015 , а не в 2021.
Intel выпустит 10-нм процессоры Alder Lake-S с поддержкой DDR5 и PCIe 5 раньше AMD Ryzen на Zen4
DeltaStorm
11:52
Дружно скажем "Нафиг нужно!" Хотя можно и куда более не культурнее! Проще уж пересидеть/перетерпеть до ДДР5 и новых матерей с поддержкой этой памяти. Там как раз у синих и красных обещают новый тех пр...
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
Dzhereli
11:52
Описание крутое пока не увидел сам всратый родик😄
К выходу готовится зубодробительный экшен Glitchpunk в жанре киберпанка и стиле классических GTA
Роман Мосин
11:49
Пусть зеку или zel туземун сделают)
Трейдеры с Reddit массово скупают шуточную криптовалюту Dogecoin - за сутки курс вырос на 400%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем