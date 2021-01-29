Процессор Intel Core i9-9900K на первых этапах своего жизненного цикла предлагался в коробках, по форме напоминающих додекаэдр, но в дальнейшем компания была вынуждена заменить их на более простой и практичный с точки зрения логистики параллелепипед. В новой рассылке корпорация Intel сообщает, что и его преемник Core i9-10900K семейства Comet Lake от «тригонометрических амбиций» отказался в пользу практичности и простоты.

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Источник изображения: Intel

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Упаковка нового типа (на изображении справа) позволяет разместить на одной паллете 1620 процессоров вместо прежних 480 штук, а это существенно снижает затраты на хранение и транспортировку процессоров данной модели. Процессоры в модернизированной упаковке начнут поступать к клиентам Intel с 28 февраля текущего года.