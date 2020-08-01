Компания Intel долго цеплялась за необычную упаковку процессоров Core i9-9900K в форме додекаэдра, постоянно пытаясь оптимизировать тару для их транспортировки в больших партиях, но как только на сцену вышел Core i9-10900K, с экспериментами решено было завязать, и все поставляемые с 10 июля процессоры Core i9-9900K должны помещаться в обычную коробку в форме параллелепипеда.

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Источник изображения: Amazon

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Интернет-магазин Amazon уже предлагает процессоры Core i9-9900K в новой упаковке, они стоят на $30 дешевле, чем помещённые в додекаэдр. Вряд ли подобную разницу в цене можно объяснить именно стоимостью экзотической упаковки, просто в додекаэдрах предлагаются процессоры из более старых партий, которые банально были дороже.