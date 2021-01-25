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Дефицит мощностей TSMC тормозит разработку новых процессоров MediaTek

Приходится отказываться от 5-нм техпроцесса в пользу 6-нм.
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Неожиданно щедрой для понедельника кажется публикация на страницах вставшего на скользкую дорожку монетизации сайта DigiTimes, в которой рассказывается о возникших у тайваньских разработчиков сложностях с получением доступа к передовым техпроцессам TSMC.

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Источник изображения: MediaTek

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Компания MediaTek, как утверждается, выбрала 6-нм технологию TSMC для производства процессоров Dimensity 1200 и 1100 из-за опасений, что ей просто не хватит квот на выпуск 5-нм продукции. Первоначально эти процессоры MediaTek планировалось выпускать по 5-нм технологии, но конъюнктурные факторы взяли верх. Прошлый год TSMC завершила с 20% совокупной выручки от реализации 5-нм продукции. В этом она собирается потратить не менее $22 млрд на расширение и освоение выпуска 5-нм и более прогрессивных чипов.

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